El príncipe heredero saudí condena en una llamada con el presidente emiratí los ataques terroristas iraníes

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, quien condenó los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles en el país.

El príncipe heredero señaló que estos ataques constituyen una violación de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos y del derecho internacional, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales.

Asimismo, reafirmó la solidaridad de Arabia Saudí con Emiratos y su apoyo a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad, estabilidad y la protección de su población.

Ambas partes abordaron la escalada de los acontecimientos y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.