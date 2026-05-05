El rey de Baréin condena en una llamada con el presidente emiratí los ataques terroristas iraníes

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, quien condenó los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles en territorio emiratí.

El monarca señaló que estos ataques constituyen una violación de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos y del derecho internacional, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales. Asimismo, reafirmó la solidaridad de Baréin con el país y su apoyo a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía y seguridad y garantizar la protección de su población.

Ambas partes abordaron las implicaciones de los últimos acontecimientos para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.