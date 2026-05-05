El emir de Qatar condena en una llamada con el presidente de Emiratos los ataques terroristas contra el país

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del emir del Estado de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, quien condenó los ataques terroristas iraníes dirigidos contra instalaciones y objetivos civiles en territorio emiratí.

El jeque Tamim bin Hamad Al Thani subrayó que estos ataques constituyen una violación de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos y suponen una amenaza para su seguridad, estabilidad e integridad territorial. Asimismo, reafirmó la plena solidaridad de Qatar con el país y su respaldo a todas las medidas adoptadas para proteger su seguridad.

Ambas partes abordaron la escalada de los acontecimientos y sus graves repercusiones para la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la libertad de navegación, la seguridad energética y la economía global.