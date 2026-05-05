El rey de Jordania condena en una llamada con el presidente de EAU los ataques contra el país

ABU DABI, 5 mayo 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey Abdalá II de Jordania, quien condenó los ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra civiles e instalaciones civiles en el país, al considerar que violan su soberanía, amenazan su seguridad y socavan la estabilidad regional.

El monarca jordano reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos y su respaldo a todas las medidas adoptadas para proteger su soberanía, su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

Ambas partes abordaron la escalada de los acontecimientos y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.