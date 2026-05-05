La comunidad internacional condena con firmeza los ataques iraníes contra EAU y pide frenar las prácticas que amenazan la región

ABU DABI, 5 mayo 2026 (WAM) — Los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos han provocado una ola de condena internacional y reacciones diplomáticas sin precedentes. El último ataque, dirigido contra instalaciones civiles en el país, ha sido calificado como una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

La amplia condena reflejó una posición unificada de rechazo a cualquier vulneración de la seguridad de EAU y expresó la solidaridad con el país, al tiempo que responsabiliza plenamente al régimen iraní de la escalada de tensiones en la región.

Varias capitales han señalado la posibilidad de revisar su postura hacia las prácticas consideradas terroristas por parte de Irán, contemplando distintas opciones para hacer frente a estas acciones con el objetivo de restablecer la seguridad y la estabilidad en la región, así como garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Las condenas han sido emitidas por numerosos países y organizaciones, entre ellos el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Estado de Qatar, la República Árabe de Egipto, el Reino Hachemita de Jordania, el Reino de Arabia Saudí, la Región del Kurdistán de Irak, la Unión de las Comoras, la República Islámica de Mauritania y la República Libanesa, así como por organizaciones regionales como el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Liga de Estados Árabes, el Parlamento Árabe y la Liga del Mundo Islámico.

En el ámbito internacional, el ataque fue condenado también por la Unión Europea y por varios países aliados, entre ellos Serbia, Alemania, Reino Unido, Montenegro, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, India, Malta, Bélgica, Chipre, Pakistán, Estonia, República Checa, Lituania, Macedonia del Norte, Rumanía, Letonia, Ucrania, Austria, Bulgaria, Irlanda, Bangladesh, Japón y Australia.