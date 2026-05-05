El líder de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente del Kurdistán iraquí, que condena ataques terroristas iraníes

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada de Nechirvan Barzani, presidente de la Región del Kurdistán de Irak.

Durante la conversación, Barzani condenó los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles y sitios civiles en Emiratos, y señaló que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales.

Ambos dirigentes intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos y analizaron sus repercusiones en la estabilidad regional e internacional.