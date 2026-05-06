La ONU expresa su preocupación por los ataques iraníes contra EAU

NUEVA YORK, 5 de mayo de 2026 (WAM) — Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por los ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra Emiratos Árabes Unidos ayer, lunes, que dejaron al menos tres heridos y provocaron un incendio en una instalación petrolera en la zona industrial de Fujairah.

Así lo señaló el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, quien también manifestó su inquietud por una serie de ataques en la región dirigidos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y sus alrededores en los últimos días. Según indicó, estos hechos reflejan el creciente riesgo de una reanudación de las hostilidades en un contexto de aumento de las tensiones en torno al alto el fuego.

Dujarric instó a todas las partes a ejercer la máxima contención y a abstenerse de cualquier acción que pueda agravar las tensiones o socavar los esfuerzos diplomáticos y de mediación en curso.

Asimismo, subrayó que no existe alternativa práctica a la resolución pacífica de las controversias internacionales, en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.