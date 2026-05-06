Abdullah bin Zayed mantiene llamadas con varios responsables y ministros de Exteriores para abordar las repercusiones de los ataques iraníes contra EAU

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó en varias conversaciones telefónicas con responsables y ministros de Exteriores de países hermanos las repercusiones de los ataques terroristas iraníes, descritos como flagrantes, que tuvieron como objetivo instalaciones y emplazamientos civiles en el país mediante misiles y drones.
Durante estas llamadas, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan conversó con el primer ministro de la República Libanesa, Nawaf Salam; el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait, jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah; el primer ministro de la Región del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani; el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados del Reino Hachemí de Jordania, Ayman Safadi; el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, así como de Emigración y Expatriados egipcios de la República Árabe de Egipto, Badr Abdelatty; y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan y los responsables expresaron su firme condena a los renovados y “traicioneros” ataques terroristas iraníes contra Emiratos, que, subrayaron, constituyen una clara violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del país.
Asimismo, destacaron el pleno y legítimo derecho de Emiratos a responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, su seguridad nacional, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.
Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan expresó durante las conversaciones su agradecimiento por las muestras de solidaridad de los países hermanos hacia Emiratos, y confirmó la seguridad de todos los residentes y visitantes en su territorio.
Las conversaciones abordaron también vías para reforzar la cooperación internacional e intensificar los esfuerzos conjuntos con el fin de lograr una paz sostenible en la región y fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales.