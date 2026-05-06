El presidente de EAU recibe llamadas de líderes de varios países que condenan los ataques iraníes

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió llamadas telefónicas de varios líderes que expresaron su condena a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles y contra instalaciones y emplazamientos civiles en el país, que calificaron de violación de su soberanía y de amenaza para su seguridad y estabilidad.

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan recibió llamadas de Abdalá II bin Al Hussein, rey del Reino Hachemí de Jordania; del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y del primer ministro de la Región del Kurdistán de Irak, Masrour Barzani.

Los dirigentes reafirmaron la solidaridad de sus países con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad y estabilidad y garantizar la protección de sus ciudadanos.