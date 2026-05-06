El presidente de Emiratos Árabes Unidos visita la quinta edición de Make it in the Emirates 2026

ABU DABI, 6 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó la quinta edición de Make it in the Emirates 2026, celebrada en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC).

Durante el recorrido, el jeque revisó las innovaciones, productos e iniciativas destinadas a reforzar la competitividad y la preparación de las industrias nacionales en diversos sectores estratégicos, así como el uso de la tecnología para impulsar la producción local.

Asimismo, recibió explicaciones de los expositores sobre las principales iniciativas y proyectos anunciados en el marco del evento.

El mandatario afirmó que el sector industrial sigue siendo un pilar clave para apoyar y diversificar la economía nacional, y subrayó que reforzar su papel es una prioridad estratégica para el país, en línea con su visión de impulsar las industrias nacionales, fomentar un entorno propicio para la innovación y la inversión en las industrias del futuro, y generar oportunidades para el talento emiratí.

El jeque también elogió el alto nivel de participación en el evento, que refleja los avances del sector industrial del país y sus ventajas competitivas.

Tras la visita, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan se reunió con el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái.

El presidente estuvo acompañado durante el recorrido por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente; así como por varios ministros y altos cargos.