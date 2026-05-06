El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el de Ghana abordan el refuerzo de la cooperación

ABU DABI, 6 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

El encuentro tuvo lugar al margen de Make it in the Emirates 2026, celebrado en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC).

Ambas partes analizaron vías para reforzar las relaciones bilaterales en beneficio de sus respectivos países y pueblos, con especial atención a la ampliación de la cooperación en áreas prioritarias como la economía, el comercio y la inversión, las energías renovables, la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial.

El jeque Mohamed y el presidente ghanés reafirmaron su compromiso compartido de impulsar una cooperación continua que respalde las aspiraciones de progreso y prosperidad sostenida de ambos países.

Durante la reunión también se abordaron asuntos de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regionales e internacionales. En este contexto, Mahama reiteró la condena de Ghana a los ataques terroristas iraníes contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos, al considerar que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; así como varios ministros y altos cargos.