Emiratos Árabes Unidos condena las declaraciones hostiles de Irán

ABU DABI, 6 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos la declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y reiteró su rechazo categórico a cualquier acusación o amenaza dirigida contra su soberanía, su seguridad nacional o su capacidad de decisión independiente.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí subrayó que las relaciones internacionales y las alianzas de defensa del país son una cuestión exclusivamente soberana, y que ninguna parte tiene derecho a utilizarlas como pretexto para amenazas, injerencias o incitación.

El ministerio destacó que cualquier discurso que implique amenazas directas o indirectas contra la seguridad del país, sus infraestructuras civiles y críticas, o la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes constituye un comportamiento inaceptable que vulnera los principios de buena vecindad, el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, recalcó que Emiratos se reserva todos sus derechos soberanos —legales, diplomáticos y militares— para hacer frente a cualquier amenaza, acusación o acto hostil.

Por último, el ministerio afirmó que los intentos de coacción, las acusaciones o la difusión de afirmaciones malintencionadas no socavarán las posiciones firmes del país ni lo disuadirán de proteger sus intereses nacionales fundamentales y de preservar su soberanía y su capacidad de decisión independiente.