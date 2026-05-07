Abdullah bin Zayed y el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar copresiden la comisión conjunta en el Museo Nacional Zayed

ABU DABI, 6 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, copresidieron la séptima sesión del Comité Superior Conjunto Emiratos Árabes Unidos-Qatar, celebrada este jueves en el Museo Nacional Zayed de Abu Dabi.

Al inicio del encuentro, el jeque Abdullah bin Zayed dio la bienvenida al jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani y a la delegación que lo acompañaba.

El jeque Abdullah bin Zayed afirmó: «Me complace darles la bienvenida a su país, Emiratos Árabes Unidos. La celebración de la séptima sesión del Comité Superior Conjunto Emiratos-Qatar refleja los profundos y sólidos lazos fraternales entre nuestros dos países hermanos, así como el firme compromiso con la cooperación estrecha y la solidaridad entre hermanos».

Añadió: «Hoy, con determinación y firmeza, seguimos avanzando en la senda de la acción conjunta y la cooperación constructiva bajo el liderazgo y las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y de su hermano el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado de Qatar, de una manera que responda a las aspiraciones e intereses de nuestras dos naciones hermanas».

El jeque Abdullah señaló que la región atraviesa circunstancias excepcionales debido a lo que describió como «ataques criminales de Irán» contra países y pueblos del Golfo, que han causado daños a civiles, infraestructuras e instalaciones civiles en toda la región. También se refirió al cierre ilegal del estrecho de Ormuz por parte de Irán y a medidas ilícitas que han socavado la seguridad marítima internacional, la seguridad alimentaria, el suministro energético y han perturbado la economía mundial.

Subrayó que estos acontecimientos refuerzan la convicción de que reforzar la coordinación entre Emiratos y Qatar en todos los ámbitos ya no es una opción, sino una necesidad imperiosa, y añadió que la propia reunión refleja este compromiso.

En el ámbito económico, el jeque Abdullah indicó que el comercio bilateral no petrolero entre ambos países alcanzó los 13.000 millones de dólares en 2025, lo que pone de relieve la solidez y las prometedoras perspectivas de las relaciones económicas.

Expresó asimismo la aspiración de Emiratos a ampliar los horizontes de cooperación con Qatar en sectores de interés común.

En el plano internacional, el jeque Abdullah expresó su agradecimiento por la cooperación constructiva y la coordinación entre ambos países, así como por el continuo apoyo de Qatar a Emiratos en los foros internacionales.

También destacó los preparativos de Emiratos para acoger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 en colaboración con la República de Senegal, calificándola de hito importante para reforzar la cooperación internacional frente a los desafíos globales del agua, y dio la bienvenida a la participación de Qatar en el encuentro.

Asimismo, subrayó la importancia de reforzar la conectividad estratégica y la integración económica entre ambos países en sectores clave, especialmente en petróleo, gas y energía, de forma que se consoliden los intereses comunes, se refuerce la resiliencia de las cadenas de suministro y se abran nuevas vías de cooperación e inversión.

Al concluir su intervención, el jeque Abdullah afirmó: «Hermano, jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, esperamos que esta sesión produzca resultados que consoliden aún más una asociación que impulse nuestro camino conjunto. Les deseo a usted y a su distinguida delegación una grata estancia en su país, y esperamos siempre nuestros próximos encuentros».

Por su parte, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani reafirmó la profundidad de los lazos fraternales entre ambos países y pueblos. Elogió los esfuerzos del comité preparatorio y de todos los equipos implicados en la organización de la séptima sesión del Comité Superior Conjunto, señalando que su labor ha contribuido a elaborar una hoja de ruta para impulsar las relaciones bilaterales y garantizar el éxito del trabajo del comité.

Señaló que la reunión se basa en sesiones anteriores destinadas a fortalecer las relaciones entre ambos países en diversos ámbitos, revisar los logros alcanzados y explorar las oportunidades disponibles. Añadió que el encuentro también ofreció la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales en medio de las sensibles circunstancias que afronta la región.

El jeque Mohammed se refirió a los rápidos acontecimientos y a los hechos excepcionales que se desarrollan actualmente en la región del Golfo, así como a la crisis en el estrecho de Ormuz y a los ataques militares de Irán contra países del Golfo, y señaló que estos hechos plantean desafíos de seguridad y geopolíticos sin precedentes que afectan a la estabilidad regional y a la libertad de navegación.

Subrayó que la sensibilidad de la etapa actual exige una mayor consulta, visiones unificadas e intensificación de los esfuerzos diplomáticos conjuntos para evitar riesgos, lo que a su vez requiere una mayor integración entre ambos países en diversos sectores para superar los desafíos y lograr seguridad, paz y prosperidad en la región.

El jeque Mohammed destacó la importancia de la reunión para impulsar las relaciones entre ambos países hermanos de una manera que sirva a los intereses comunes y señaló que dicha cooperación cuenta con el pleno apoyo y orientación de los sabios liderazgos de ambas naciones.

Concluyó subrayando la importancia de continuar los esfuerzos conjuntos para aplicar los acuerdos alcanzados de manera que se refuerce la asociación bilateral y se cumplan las aspiraciones de ambos pueblos.

El Comité Superior Conjunto contó con una amplia participación de altos responsables de ambos países. Las conversaciones se centraron en reforzar la cooperación en comercio, inversión, energía, educación, cultura, medio ambiente, sanidad, deporte, asuntos islámicos y bienes religiosos, industria, transporte y otras áreas de interés común.

Al término de la reunión, el jeque Abdullah bin Zayed y el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani firmaron el acta de la séptima sesión del Comité Superior Conjunto Emiratos-Qatar.

Ambas partes asistieron también a la firma de varios acuerdos y memorandos de entendimiento, entre ellos:

Un acuerdo sobre protección y promoción de inversiones, firmado en nombre de Emiratos por Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros, y en nombre de Qatar por el jeque Faisal bin Thani Al Thani, ministro de Comercio e Industria.

Un memorando de entendimiento en el ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria, firmado en nombre de Emiratos por la doctora Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente, y en nombre de Qatar por Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, ministro de Estado de Asuntos Exteriores.

Un memorando de entendimiento sobre cooperación entre el Departamento de Municipios y Transporte de Abu Dabi y el Municipio de Doha, dependiente del Ministerio de Municipios de Qatar, firmado en nombre de Emiratos por Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte, y en nombre de Qatar por Sultan bin Saad Al Muraikhi.

En el mismo contexto, el jeque Abdullah bin Zayed mantuvo una reunión conjunta con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani para abordar las sólidas relaciones fraternales entre Emiratos y Qatar y las vías para reforzar la cooperación y la asociación en diversos sectores de forma que sirvan a los intereses de ambos países y beneficien a sus pueblos.

Ambas partes revisaron también los acontecimientos regionales y condenaron enérgicamente los ataques terroristas no provocados de Irán dirigidos contra instalaciones y objetivos civiles en Emiratos Árabes Unidos mediante misiles y drones.

Afirmaron el pleno y legítimo derecho de Emiratos a responder a estos ataques de una manera que salvaguarde su soberanía, su seguridad nacional, su integridad territorial y la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Durante la reunión, el jeque Abdullah expresó su agradecimiento al jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani por la plena solidaridad de Qatar con Emiratos tras la agresión terrorista iraní.

A la reunión asistieron Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros; Shamma bint Sohail Al Mazrui, ministra de Empoderamiento Comunitario; la doctora Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; y el jeque Nahyan bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, viceministro de Estado.