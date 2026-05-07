Hazza bin Zayed felicita al presidente de Emiratos Árabes Unidos por el título de Al Ain en la Liga Profesional ADNOC

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain, felicitó al presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por la proclamación del Al Ain Club como campeón de la Liga Profesional ADNOC en la temporada deportiva 2025-2026.

En una publicación en la red social X, Hazza bin Zayed afirmó: «Felicitamos al presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por la coronación del Al Ain Club como campeón de la Liga Profesional ADNOC esta temporada. Nuestras más sinceras felicitaciones a la directiva del club, a los jugadores, al cuerpo técnico y administrativo, así como a los fieles aficionados que han estado presentes durante todos los partidos».