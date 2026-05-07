Los precios del oro se mantienen estables y la plata cae

CAPITALES, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El precio del oro se mantuvo este jueves prácticamente estable, cerca de su nivel más alto en una semana.

En las operaciones al contado, el oro se situó en 4.688,16 dólares la onza, tras haber subido alrededor de un 3% el miércoles hasta su nivel más alto desde el 27 de abril.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio avanzaron un 0,1%, hasta los 4.696,60 dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata cayó un 0,2% en las operaciones al contado, hasta los 77,16 dólares la onza; el platino subió un 0,1%, hasta los 2.062,50 dólares; mientras que el paladio retrocedió un 0,3%, hasta los 1.533,25 dólares.