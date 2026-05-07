El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Al inicio del encuentro, el primer ministro trasladó al presidente emiratí los saludos del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, así como sus deseos de continuo progreso y prosperidad para Emiratos. Por su parte, el jeque Mohamed bin Zayed le pidió que hiciera llegar sus saludos al emir catarí, junto con sus deseos de mayor desarrollo y bienestar para Qatar y su pueblo.

Ambas partes abordaron las relaciones fraternales y las vías para reforzar la cooperación en apoyo de los intereses comunes y la prosperidad de ambos pueblos.

La reunión trató también la evolución de la situación regional y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional. El primer ministro reiteró la condena de Qatar a los ataques terroristas iraníes contra civiles y objetivos civiles en Emiratos Árabes Unidos, y subrayó la solidaridad de su país con Emiratos y su apoyo a todas las medidas que adopte para preservar su soberanía, su seguridad y la protección de su población.

Al encuentro asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, así como varios jeques, ministros y altos cargos.