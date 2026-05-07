El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el de Chipre abordan la Asociación Estratégica Integral y la situación regional

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, que se encuentra de visita de trabajo en el país.

El jeque Mohamed bin Zayed y el presidente chipriota analizaron vías para impulsar la cooperación bilateral en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, con especial atención a los ámbitos económico, comercial, de inversión, tecnológico y de energías renovables, así como a la educación, la cultura, el turismo y otros sectores que respaldan los objetivos de desarrollo compartidos.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de avanzar en los objetivos de esta asociación de manera que promueva la prosperidad de sus pueblos.

La reunión abordó también la actual presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea y su papel en el impulso de las relaciones de asociación entre Emiratos Árabes Unidos y la UE.

Asimismo, ambas partes pasaron revista a la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

El presidente Christodoulides reiteró la condena de Chipre a los ataques iraníes contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, al considerar que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional.

Al encuentro asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, así como varios ministros y altos cargos.