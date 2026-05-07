Abdullah bin Zayed felicita a la ministra de Exteriores de Nigeria y aborda la cooperación bilateral

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, felicitó a Bianca Odumegwu-Ojukwu por su nombramiento como ministra de Asuntos Exteriores de la República Federal de Nigeria.

Durante una conversación telefónica, ambos ministros repasaron los lazos de amistad y las vías de cooperación y trabajo conjunto, así como las oportunidades para reforzar la colaboración en varios sectores, entre ellos la economía, el comercio y la inversión, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral, en apoyo de los intereses mutuos de ambos países.

El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan deseó éxito a la ministra nigeriana en el desempeño de sus funciones y expresó su voluntad de trabajar conjuntamente para fortalecer la cooperación bilateral en apoyo de los planes de desarrollo de ambos países y de la prosperidad económica de sus pueblos.

La conversación también abordó la situación regional, y el jeque Abdullah bin Zayed y Bianca Odumegwu-Ojukwu intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos.