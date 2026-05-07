EAU condena el atentado terrorista contra una base militar en Chad

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el atentado terrorista perpetrado contra una base militar en Chad, que causó decenas de muertos y heridos entre miembros de las fuerzas armadas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de Emiratos a este tipo de actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo dirigidas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio trasladó asimismo sus más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Chad por este ataque atroz, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.