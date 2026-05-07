EAU crea un comité nacional para documentar agresiones, crímenes internacionales y daños derivados

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, ha emitido la Resolución n.º 4 de 2026 relativa a la creación del Comité Nacional para la Documentación de Actos de Agresión, Crímenes Internacionales y Daños Derivados, en una medida que refleja el enfoque institucional del país para documentar violaciones conforme a los más altos estándares jurídicos y técnicos.

La resolución establece que el comité estará presidido por el fiscal general de EAU y tendrá como misión documentar los actos de agresión iraníes, los crímenes internacionales y los daños resultantes que afectaron al territorio emiratí, así como a sus ciudadanos, visitantes y residentes, con el objetivo de crear un registro nacional integral basado en pruebas fiables.

Amplia representación e integración institucional

El comité contará con una amplia representación de varios ministerios federales y entidades locales clave, lo que refleja una integración institucional que reúne a autoridades de seguridad, judiciales, técnicas y económicas, además de reforzar la precisión y el carácter integral de la documentación.

En este contexto, la resolución autoriza al comité a solicitar la asistencia de expertos y especialistas nacionales e internacionales que considere adecuados, al tiempo que le obliga a cumplir las disposiciones de la Constitución, las leyes vigentes y las normas internacionalmente reconocidas para la documentación de crímenes internacionales.

Competencias precisas conforme a estándares internacionales

La resolución otorga al comité un mandato amplio e integrado que incluye la documentación y supervisión de todos los incidentes relacionados con ataques y acciones militares vinculados a la agresión iraní, verificando cuidadosamente su naturaleza, cronología y circunstancias sobre el terreno para garantizar una reconstrucción exhaustiva y coherente de los hechos.

El comité también será responsable de identificar y evaluar los distintos daños humanos, materiales y económicos conforme a metodologías técnicas aprobadas, además de documentar víctimas mortales y heridos basándose en datos y registros oficiales fiables.

Entre las funciones del comité figura asimismo la recopilación y el análisis de pruebas, documentos e informes técnicos, de ingeniería, médicos y forenses, de acuerdo con normas nacionales e internacionales reconocidas para la documentación de crímenes internacionales, garantizando además la integridad de la cadena de custodia legal para reforzar la fiabilidad y la admisibilidad jurídica de dichas pruebas.

Como parte de un marco integral, el comité reforzará la coordinación y cooperación con entidades locales y mantendrá comunicación con organizaciones y organismos internacionales pertinentes a través de canales oficiales, con el fin de garantizar la exactitud y credibilidad de los esfuerzos de documentación.

Sistema técnico seguro para proteger las pruebas

La resolución también contempla la creación de una secretaría técnica del comité encargada de preparar sus trabajos y ejecutar sus decisiones. Esta secretaría establecerá una base de datos central segura para recopilar, conservar y clasificar pruebas, información e informes relacionados.

La base de datos será gestionada mediante sistemas técnicos avanzados que garanticen la integridad de los datos, eviten manipulaciones, permitan rastrear las actividades de acceso y modificación, mantengan copias de seguridad y aseguren la correcta documentación de la cadena de custodia tanto de las pruebas físicas como digitales.

Refuerzo de la vía jurídica de EAU a escala nacional e internacional

La resolución refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con el fortalecimiento del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la garantía de que las violaciones queden documentadas de una manera que contribuya al logro de la justicia y la protección de los derechos.

Los resultados del trabajo del comité contribuirán a respaldar los esfuerzos jurídicos de EAU tanto a nivel nacional como internacional mediante la preparación de un expediente integral de documentación que apoye los procedimientos de rendición de cuentas y esté basado en pruebas documentadas conforme a estándares reconocidos internacionalmente.