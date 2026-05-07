El presidente de EAU y los vicepresidentes felicitan al primer ministro de Antigua y Barbuda por su reelección

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, con motivo de su reelección para un nuevo mandato.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación al primer ministro Gaston Browne.