El Ministerio de Inversiones de EAU y el Banco Mundial firman un marco de colaboración

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos y el Banco Mundial han firmado un marco de colaboración destinado a reforzar el clima inversor del país y consolidar su posición como centro de referencia mundial para la inversión extranjera directa.

El acuerdo se basa en un compromiso compartido para garantizar que el entorno de inversión de EAU siga siendo previsible, transparente y competitivo a escala internacional, en línea con las ambiciones estratégicas de largo plazo del país.

La asociación, que se enmarca en el acuerdo firmado en 2019 entre el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas de EAU, fue rubricada por Mohammad Abdulrahman Alhawi, subsecretario del Ministerio de Inversiones emiratí, y Boutheina Guermazi, directora de Estrategia y Operaciones del Banco Mundial para Oriente Próximo, Norte de África, Afganistán y Pakistán (MENAAP).

El acuerdo permitirá al Banco Mundial aportar su experiencia y conocimientos para impulsar una agenda integral de reformas en materia de inversión y reforzar las bases institucionales necesarias para atraer, retener y consolidar inversiones de calidad, garantizando al mismo tiempo que Emiratos esté bien posicionado para aprovechar las oportunidades de un panorama inversor global en transformación.

Mohammad Abdulrahman Alhawi afirmó: “Sobre la base de la larga colaboración entre Emiratos Árabes Unidos y el Banco Mundial, y apoyada en el acuerdo marco firmado en 2019 con el Ministerio de Finanzas, esta asociación reafirma nuestra ambición de consolidar a Emiratos como puerta estratégica para la inversión global. Entrar en 2024 en el grupo de los diez principales destinos mundiales de inversión extranjera directa fue un hito, y nuestro objetivo es duplicar la inversión extranjera directa anual para 2031 hasta alcanzar los 65.000 millones de dólares. Seguimos comprometidos con un clima inversor cada vez más transparente, previsible y competitivo”.

Por su parte, Boutheina Guermazi señaló: “Esta asociación refleja el compromiso del Banco Mundial de apoyar a Emiratos Árabes Unidos en la construcción de un entorno de inversión de primer nivel mundial. Combinando experiencia global con soluciones adaptadas al contexto local, buscamos ayudar al país a atraer y retener inversiones de alta calidad que impulsen un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.

La colaboración refuerza la visión estratégica de EAU de consolidarse como uno de los principales destinos mundiales para la inversión, tal como recoge su Estrategia Nacional de Inversión. Mediante el fortalecimiento de los marcos de cooperación institucional con socios clave como el Banco Mundial, Emiratos busca afianzar las bases necesarias para seguir atrayendo capital transformador, acelerar la diversificación económica y mantener su dinamismo como uno de los destinos de inversión más conectados y activos del mundo.