Los aeropuertos de Abu Dhabi reciben el primer enlace directo de carga con el norte de Tailandia mientras su red de mercancías alcanza 36 destinos

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — Abu Dhabi Airports ha dado la bienvenida a la aerolínea tailandesa de carga K-Mile Air al Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) tras el inicio de sus operaciones de mercancías el pasado 4 de mayo. La compañía operará cinco vuelos semanales con un carguero Boeing 767 hacia el Aeropuerto Internacional de Chiang Mai (CNX) y el Aeropuerto Internacional Mae Fah Luang Chiang Rai (CEI), estableciendo las primeras conexiones aéreas directas de carga entre Abu Dabi y el norte de Tailandia y ampliando la red global de carga de AUH hasta 36 destinos.

Los servicios de K-Mile Air llegan en un contexto de fuerte crecimiento del transporte de mercancías en AUH. Los datos correspondientes al último periodo de siete días analizado, entre el 27 de abril y el 3 de mayo, muestran que el tráfico de carga aumentó desde 1.878 toneladas diarias a comienzos de año hasta 2.216 toneladas diarias, lo que representa un incremento global del 18%.

Las cifras responden a una sólida demanda de carga en vuelos exclusivos de mercancías, que aumentó un 119% respecto al nivel de referencia de 389 toneladas diarias hasta las actuales 851 toneladas al día. Actualmente, este tipo de carga representa el 38% del volumen total gestionado, un 21% más que el nivel de referencia, acompañado además de un incremento del 42% en los movimientos diarios de aeronaves de carga, lo que pone de relieve la capacidad de adaptación y la preparación estratégica de la infraestructura aeronáutica de Abu Dabi.

Los volúmenes de mercancías llegadas a AUH alcanzaron una media de 612 toneladas diarias, con un crecimiento aproximado del 91% durante el periodo analizado. Por su parte, las exportaciones desde Abu Dabi registraron 239 toneladas diarias, un aumento del 251% en el mismo intervalo.

Las operaciones de cargueros de fuselaje ancho también crecieron alrededor de un 55%, hasta alcanzar 17 movimientos diarios, mientras el aeropuerto incrementa su capacidad para gestionar envíos de larga distancia y gran volumen.

Ahmed Juma Al Shamisi, consejero delegado de Abu Dhabi Airports, afirmó: “Nuestros equipos desempeñan un papel fundamental para mantener el flujo de mercancías a través de Abu Dabi y ampliar el alcance global tanto del Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) como del Aeropuerto Internacional de Al Ain (AAN), que se está desarrollando rápidamente como un importante centro logístico regional. A pesar de un contexto internacional cambiante, nuestros volúmenes de carga en vuelos de mercancías se han más que duplicado, lo que refleja nuestra capacidad operativa y agilidad para responder rápidamente a la demanda, además de demostrar la solidez de nuestros centros como destinos fiables y en expansión para el comercio internacional, incluso en un periodo de volatilidad”.

Además del crecimiento en volumen, Abu Dhabi Airports continúa ampliando su presencia global, con una red de carga que ya conecta con 36 destinos distintos. La expansión de esta red, junto con la llegada de nuevos operadores, refuerza la posición de Abu Dabi como destino preferente para grandes integradores logísticos internacionales.

Gracias a la mitigación eficaz de los cambios externos mediante el aumento de la capacidad de carga y la recuperación de las operaciones de aeronaves de fuselaje ancho, Abu Dhabi Airports mantiene su compromiso de apoyar la diversificación económica de Emiratos Árabes Unidos y consolidar su posición como uno de los principales centros logísticos globales.

El aumento de la actividad de vuelos exclusivos de mercancías también queda reflejado en los datos trimestrales completos: el volumen total de carga en la red de Abu Dhabi Airports creció un 4,2% interanual en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar las 171.794 toneladas, mientras que la carga transportada en vuelos exclusivamente de mercancías en AUH aumentó un 11,4%, hasta las 58.128 toneladas en el mismo periodo.

El Aeropuerto Internacional de Al Ain (AAN) registró un crecimiento aún mayor, con un aumento interanual del 45,9% en el volumen de mercancías, reflejo de la creciente importancia del aeropuerto como nodo logístico. La red también incorporó un saldo neto de ocho nuevas aerolíneas durante el primer trimestre de 2026, elevando a 36 el total de compañías que operan 127 destinos desde Abu Dabi.