Abdullah bin Zayed recibe a una delegación del Colegio Nacional de Defensa

ABU DABI, 8 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a una delegación del Colegio Nacional de Defensa encabezada por el general de división Saeed Salmeen Al Alawi, comandante del centro académico.

El jeque Abdullah bin Zayed felicitó a la delegación con motivo del 50.º aniversario de la unificación de las Fuerzas Armadas y destacó el papel fundamental que desempeña el colegio en el fortalecimiento del sistema nacional de defensa mediante la formación de cuadros nacionales con capacidades estratégicas y el refuerzo de su preparación para afrontar desafíos clave y proteger los logros del país.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah fue informado sobre los programas académicos y de formación, así como sobre los planes de estudio especializados que ofrece el colegio, centrados en desarrollar capacidades de análisis y planificación estratégica y en formar competencias nacionales capaces de responder a los distintos retos y cambios futuros.

El jeque Abdullah elogió los esfuerzos del personal administrativo y docente, así como el interés de los miembros del colegio por adquirir conocimientos modernos y competencias orientadas al futuro, de forma que se refuerce la eficiencia de los cuadros nacionales y se impulse el proceso de desarrollo integral del país.

Asimismo, Abdullah bin Zayed valoró positivamente las iniciativas y las diversas alianzas del colegio con varias instituciones de referencia, que contribuyen a los objetivos nacionales y a las aspiraciones futuras de Emiratos Árabes Unidos.

Los miembros de la delegación del Colegio Nacional de Defensa expresaron su satisfacción por reunirse con el jeque Abdullah y afirmaron que Emiratos Árabes Unidos representa un modelo internacional de referencia en el empoderamiento de los jóvenes y en su preparación para el futuro, lo que refuerza aún más el liderazgo del país y su destacada posición regional e internacional.