El presidente de Emiratos y el canciller de Austria abordan la asociación estratégica y la situación regional

ABU DABI, 8 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al canciller de Austria, Christian Stocker, que se encuentra de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron la cooperación bilateral y las oportunidades para ampliar las relaciones, especialmente en sectores como la economía, el desarrollo, la industria, las energías renovables, la tecnología y la inteligencia artificial, entre otros ámbitos que respaldan las prioridades de desarrollo y los intereses comunes en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Los dos dirigentes reafirmaron su compromiso compartido de seguir fortaleciendo las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Austria, que continúan registrando un crecimiento sostenido, así como de ampliar la asociación bilateral de manera que contribuya a la prosperidad de ambos pueblos.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de interés común, entre ellos la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto sobre la libertad de navegación, la seguridad energética y la economía mundial.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; además de varios ministros y altos cargos.