Las defensas aéreas de Emiratos interceptan dos misiles balísticos y tres drones

ABU DABI, 8 de mayo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron este 8 de mayo dos misiles balísticos y tres drones lanzados desde Irán, en un ataque que dejó tres heridos de gravedad moderada.

Desde el inicio de los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, los sistemas de defensa aérea han interceptado 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.263 drones.

El número total de heridos asciende ya a 230 personas de múltiples nacionalidades, entre ellas emiratíes, egipcios, sudaneses, etíopes, filipinos, pakistaníes, iraníes, indios, bangladesíes, esrilanqueses, azerbaiyanos, yemeníes, ugandeses, eritreos, libaneses, afganos, bahreiníes, comorenses, turcos, iraquíes, nepalíes, nigerianos, omaníes, jordanos, palestinos, ghaneses, indonesios, suecos, tunecinos, marroquíes y rusos.

El balance total de fallecidos asciende a tres, entre ellos un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, mientras que el número de víctimas civiles mortales se sitúa en diez, de nacionalidades pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.

El Ministerio de Defensa afirmó que las Fuerzas Armadas mantienen plena capacidad y preparación para hacer frente a cualquier amenaza y responder con firmeza a todos los intentos de socavar la seguridad del Estado, de manera que se preserve su soberanía, seguridad y estabilidad, y se protejan sus intereses y capacidades nacionales.