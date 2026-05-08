Los presidentes de Emiratos y Finlandia abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 8 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República de Finlandia, Alexander Stubb, durante la que ambos dirigentes abordaron fórmulas para reforzar las relaciones bilaterales en beneficio de los intereses comunes.

Las dos partes reafirmaron su compromiso compartido de impulsar las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Finlandia y ampliar la cooperación, especialmente en ámbitos como la economía, la educación, la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, con el objetivo de apoyar las aspiraciones de desarrollo de ambos países y de sus pueblos.

El jeque Mohamed y el presidente finlandés analizaron asimismo la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto sobre la seguridad marítima y la economía mundial.

El presidente Stubb reiteró la condena de Finlandia a los ataques iraníes dirigidos contra civiles e instalaciones civiles en Emiratos Árabes Unidos y señaló que constituyen una violación de la soberanía del país y del derecho internacional. También expresó la solidaridad de Finlandia con Emiratos y su apoyo a todas las medidas adoptadas para proteger su soberanía, su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos y residentes.