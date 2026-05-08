Mansour bin Zayed llega a Turquía al frente de una delegación emiratí de alto nivel

ANKARA, 8 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, llegó este jueves a Turquía en visita de trabajo.
Acompañan al jeque Mansour durante la visita el jeque Theyab bin Zayed Al Nahyan; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y consejero delegado del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC); Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, asesor del presidente de Emiratos para Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada; así como varios altos cargos emiratíes.