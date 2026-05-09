El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada telefónica de su homólogo libanés

ABU DABI, 9 mayo 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente del Líbano, Joseph Aoun, quien reiteró la condena de su país a los ataques iraníes, calificados de terroristas, contra civiles e instalaciones civiles en Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, reafirmó la solidaridad del Líbano con EAU y su apoyo a todas las medidas adoptadas para proteger su seguridad, soberanía y la integridad de su territorio y su población.

Ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre los dos países y distintos aspectos de la cooperación para el desarrollo, y reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales de manera que favorezcan la prosperidad de sus pueblos.

La conversación también trató la situación en el Líbano y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad y la estabilidad en el país. Aoun elogió el respaldo histórico de Emiratos Árabes Unidos a la soberanía del Líbano, su integridad territorial y las aspiraciones de su población en materia de seguridad y estabilidad.

Los dos dirigentes revisaron además la evolución de la situación en Oriente Próximo y subrayaron la importancia de apoyar los esfuerzos destinados a promover la paz y reforzar las bases de la seguridad y la estabilidad regional en beneficio de todos los pueblos de la región.