Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Turquía abordan la cooperación bilateral y la situación regional

ABU DABI, 9 mayo 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, mantuvieron una conversación telefónica para abordar fórmulas destinadas a reforzar la cooperación bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Las dos partes reafirmaron su compromiso compartido de fortalecer las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Turquía y ampliar la colaboración, especialmente en los sectores económico y de desarrollo, en apoyo de las aspiraciones de crecimiento de ambas naciones.

Durante la llamada también se abordó la participación de Emiratos Árabes Unidos en la feria SAHA Expo 2026, el salón internacional de defensa y aeroespacial que se celebra en Estambul, así como el papel del evento en el impulso de la cooperación internacional en estos sectores.

El jeque Mohamed bin Zayed y Erdoğan revisaron además diversos asuntos de interés común, especialmente la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.