Abdullah bin Zayed condena una célula vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní en Bahréin y reafirma el apoyo de Emiratos al reino

ABU DABI, 9 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó la plena solidaridad de su país con Bahréin y su apoyo a todas las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad bahreiníes para desmantelar una célula vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) y a la ideología de la wilayat al faqih, en relación con actividades de espionaje en colaboración con entidades extranjeras y manifestaciones de apoyo a la agresión iraní no provocada.

El jeque Abdullah bin Zayed reafirmó el respaldo total de Emiratos a todas las medidas emprendidas por Bahréin para proteger su seguridad y soberanía, así como para preservar la estabilidad y el bienestar de su sociedad. También elogió la eficacia y vigilancia de las autoridades de seguridad bahreiníes por haber logrado desarticular la célula y adoptar las medidas legales necesarias contra sus integrantes.

Asimismo, reiteró el rechazo categórico de Emiratos Árabes Unidos a todas las formas de terrorismo y a las organizaciones vinculadas a agendas externas, y subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a este tipo de amenazas.

Por último, afirmó que la seguridad del Reino de Bahréin forma parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de los Estados árabes del Golfo, y reiteró el pleno apoyo emiratí a todas las acciones emprendidas por Bahréin para mantener su seguridad y estabilidad y proteger sus logros nacionales.