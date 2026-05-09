El presidente y los vicepresidentes de Emiratos felicitan a la nueva gobernadora general de Canadá

ABU DABI, 9 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Louise Arbour con motivo de su nombramiento como gobernadora general de Canadá.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron asimismo mensajes similares de felicitación a la nueva gobernadora general de Canadá, Louise Arbour.