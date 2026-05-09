El Centro Nacional de Meteorología prevé tiempo estable y episodios de viento hasta el 14 de mayo

ABU DABI, 9 de mayo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés) prevé condiciones meteorológicas generalmente estables en Emiratos Árabes Unidos desde este domingo y hasta el 14 de mayo, con tiempo despejado en la mayor parte del país, aunque con episodios de viento activo y polvo en suspensión, además de humedad y ligera niebla en algunas zonas costeras durante las mañanas a mitad de semana.

Según el comunicado difundido este sábado por el organismo, el tiempo del domingo será en general despejado, aunque con presencia ocasional de polvo. Los vientos soplarán del noroeste, de ligeros a moderados, con intervalos de mayor intensidad que podrán levantar arena y polvo, y velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. El mar estará agitado en el golfo Arábigo y tranquilo en el mar de Omán.

El lunes continuará el tiempo estable, acompañado de vientos del noroeste y suroeste, entre ligeros y moderados, con intervalos de mayor intensidad y velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. El mar estará agitado en el oeste del golfo Arábigo durante la mañana, aunque tenderá a moderarse progresivamente, mientras que en el mar de Omán permanecerá tranquilo.

El martes persistirá la humedad matinal, con posibilidad de formación de niebla ligera en algunas zonas costeras del norte. El tiempo será en general despejado y parcialmente nuboso por momentos, con vientos del noroeste y suroeste de intensidad ligera a moderada, ocasionalmente más fuertes, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. El estado del mar seguirá siendo tranquilo tanto en el golfo Arábigo como en el mar de Omán.

El miércoles volverán las condiciones de humedad durante la mañana, con probabilidad de niebla o neblina en algunas áreas costeras, especialmente en el norte del país. Después, el tiempo será despejado con intervalos nubosos. Los vientos, del noroeste y suroeste, soplarán entre ligeros y moderados, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora. El mar continuará tranquilo en ambas costas.

El jueves se mantendrá el tiempo despejado a parcialmente nuboso, con episodios de viento moderado del noroeste y suroeste que podrían provocar polvo en suspensión en algunos momentos. Las velocidades oscilarán entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. El estado del mar variará entre tranquilo y moderado en el golfo Arábigo y el mar de Omán, en un contexto general de estabilidad atmosférica acompañado de periodos de viento activo y humedad matinal recurrente.