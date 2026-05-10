En representación del presidente de Emiratos, Noura Al Kaabi asiste a la toma de posesión presidencial en Costa Rica

SAN JOSÉ, 10 de mayo de 2026 (WAM) — En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, la ministra de Estado Noura bint Mohammed Al Kaabi asistió a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica.

Noura Al Kaabi trasladó a la presidenta Fernández los saludos del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, le transmitió sus felicitaciones y sus mejores deseos de prosperidad y progreso continuos para el Gobierno y el pueblo costarricenses.

Por su parte, la presidenta Fernández envió sus saludos al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, además de expresar sus mejores deseos de desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

Durante su visita, Noura Al Kaabi se reunió con varios responsables costarricenses, entre ellos Francisco Gamboa Soto, primer vicepresidente de la República; Manuel Tovar Rivera, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Nogui Acosta Jaén, presidente del Partido Pueblo Soberano; y el padre Sergio Valverde Espinoza, fundador y director de la Asociación Espíritu Santo.

Al Kaabi reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir fortaleciendo la asociación bilateral con Costa Rica, en un año en el que ambos países celebran el decimosexto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Destacó además los avances alcanzados en ámbitos clave de cooperación y señaló que ambas partes han firmado quince acuerdos y memorandos de entendimiento, entre ellos el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), que sustenta una relación económica sólida y en expansión entre los dos países.

La ministra subrayó igualmente que las relaciones bilaterales van más allá del comercio y la inversión, y abarcan también sólidos vínculos entre ambas sociedades.

“Emiratos Árabes Unidos se siente orgulloso de la sólida y firme asociación que ha construido con Costa Rica durante los últimos dieciséis años”, afirmó Al Kaabi.

“Emiratos espera seguir colaborando estrechamente con Costa Rica para impulsar objetivos comunes y explorar nuevas áreas de cooperación en beneficio de nuestros pueblos”.