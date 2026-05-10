Las defensas aéreas de EAU interceptan con éxito dos drones lanzados desde Irán

ABU DABI, 10 mayo 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó este domingo de que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron con éxito dos drones lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas de EAU han interceptado un total de 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones.

Las autoridades señalaron que en las últimas horas no se han registrado fallecidos ni heridos. Desde el comienzo de los ataques, el número total de mártires asciende a dos, además de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas que también murió.

El número total de víctimas civiles mortales se mantiene en 10, correspondientes a ciudadanos de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.

El total de heridos asciende a 230 personas desde el inicio de los ataques iraníes, entre ellas ciudadanos emiratíes, egipcios, sudaneses, etíopes, filipinos, pakistaníes, iraníes, indios, bangladesíes, esrilanqueses, azerbaiyanos, yemeníes, ugandeses, eritreos, libaneses, afganos, bareiníes, comorenses, turcos, iraquíes, nepalíes, nigerianos, omaníes, jordanos, palestinos, ghaneses, indonesios, suecos, tunecinos, marroquíes y rusos.