Los ministerios de Educación y Educación Superior anuncian la reanudación de las clases presenciales este lunes

ABU DABI, 10 mayo 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Emiratos Árabes Unidos anunciaron la reanudación de las clases presenciales para todos los estudiantes, así como para el personal docente y administrativo de escuelas públicas y privadas, guarderías e instituciones públicas y privadas de educación superior en todo el país a partir del lunes 11 de mayo de 2026.

La decisión se produce tras el seguimiento continuo de la situación y la coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo y de las evaluaciones académicas.

Ambos ministerios reafirmaron el compromiso de las instituciones educativas con la aplicación de los protocolos y procedimientos de seguridad aprobados, con el fin de asegurar el desarrollo normal de la actividad educativa, manteniendo al mismo tiempo la preparación necesaria para aplicar modelos alternativos de enseñanza en caso necesario y de acuerdo con la evolución de la situación y las evaluaciones continuas.

Los dos ministerios confirmaron además que continuará la coordinación con las instituciones educativas para garantizar un regreso fluido a la enseñanza presencial. Cualquier actualización adicional será comunicada a través de los canales oficiales correspondientes.