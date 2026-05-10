Emiratos condena con firmeza el ataque terrorista con drones contra un buque comercial en aguas territoriales de Qatar

ABU DABI, 10 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque terrorista con drones dirigido contra un buque comercial de carga en las aguas territoriales de Qatar, que provocó un incendio limitado a bordo sin que se registraran heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que este tipo de ataques terroristas constituyen una violación de la soberanía de Qatar y representan una amenaza para su seguridad y estabilidad. Emiratos expresó además su plena solidaridad con Qatar y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.

El ministerio subrayó que el ataque supone una violación flagrante de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales.

Asimismo, destacó que atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción económica o chantaje constituye un acto de piratería y representa una amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial.