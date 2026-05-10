El presidente de Emiratos recibe un mensaje escrito del presidente de Mauritania

ABU DABI, 10 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió un mensaje escrito de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, presidente de Mauritania, relativo a las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mensaje fue entregado al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, durante su reunión con Mohamed Salem Ould Merzoug, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Mauritanos en el Extranjero.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron los últimos acontecimientos regionales y las repercusiones de los ataques terroristas iraníes no provocados dirigidos contra instalaciones y emplazamientos civiles en Emiratos Árabes Unidos mediante misiles y drones.

El jeque Abdullah bin Zayed y Mohamed Salem Ould Merzoug condenaron los ataques terroristas iraníes no provocados contra Emiratos Árabes Unidos y subrayaron que constituyen una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de representar una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del país.

Las dos partes reafirmaron el derecho pleno y legítimo de Emiratos Árabes Unidos a responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, su seguridad nacional, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Asimismo, examinaron fórmulas para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a lograr una estabilidad, paz y seguridad sostenibles en la región.

La reunión también abordó las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y la República Islámica de Mauritania, así como las vías para fortalecer la cooperación en distintos ámbitos en beneficio de los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan destacó la solidez de los lazos bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y la hermana República Islámica de Mauritania, y subrayó el compromiso compartido de ambos países para seguir impulsando la cooperación y ampliar sus horizontes en diversos sectores en apoyo de sus aspiraciones de desarrollo y de la prosperidad de sus pueblos.

A la reunión asistieron Khalifa bin Shaheen Al Marar, ministro de Estado, y el jeque Nahyan bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, viceministro de Estado.