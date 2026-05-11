Los precios del petróleo suben más de un 3%

CAPITALES, 11 de mayo de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo se dispararon en la apertura de la sesión de este lunes, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su rechazo a la respuesta de Teherán a la propuesta presentada por Washington para poner fin a la guerra.

Los futuros del crudo Brent subieron 3,21 dólares, o un 3,17%, hasta situarse en 104,50 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 3,06 dólares, o un 3,21%, hasta alcanzar los 98,48 dólares por barril.