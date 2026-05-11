Los ingresos de Emaar Properties crecen un 23 % en el primer trimestre y las ventas aumentan un 16 %

DUBÁI, 11 de mayo de 2026 (WAM) – Emaar Properties PJSC registró un sólido inicio de 2026, impulsado por la demanda sostenida en sus principales segmentos de negocio, una ejecución disciplinada y el modelo diversificado del grupo.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos de Emaar aumentaron un 23 %, mientras que el EBITDA creció un 34 %, reflejo del apalancamiento operativo, la calidad de la cartera y la continuidad de la disciplina en costes.

El trimestre se vio favorecido por el sólido comportamiento del negocio de promoción inmobiliaria en Emiratos Árabes Unidos, los elevados niveles de ocupación en centros comerciales y activos comerciales, así como por la contribución continuada de la cartera internacional.

Las ventas inmobiliarias alcanzaron aproximadamente los 22.400 millones de dirhams (6.100 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 16 % respecto al mismo periodo del año anterior.

A 31 de marzo de 2026, la cartera de ingresos pendientes se situaba en torno a los 163.400 millones de dirhams (44.500 millones de dólares), un 29 % más interanual, lo que proporciona una elevada visibilidad de ingresos para los próximos años.

Los ingresos totales del periodo alcanzaron los 12.400 millones de dirhams (3.400 millones de dólares), un crecimiento del 23 % respecto al primer trimestre de 2025, respaldado por las operaciones tanto en Emiratos como en el extranjero.

El EBITDA se situó en 7.200 millones de dirhams (2.000 millones de dólares), un 34 % más interanual, impulsado por las eficiencias operativas y unos márgenes estables en todas las líneas de negocio. El beneficio neto antes de impuestos también alcanzó los 7.200 millones de dirhams (2.000 millones de dólares), lo que supone un incremento del 33 % respecto al mismo periodo del año pasado.

El fundador de Emaar, Mohamed Alabbar, afirmó: “Nuestros resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la fortaleza y resiliencia de la economía de Emiratos Árabes Unidos, que sigue proporcionando una base estable pese a la volatilidad regional más amplia”.

Añadió: “Seguimos centrados en ofrecer desarrollos de alta calidad, disciplina operativa y valor a largo plazo mediante un modelo de negocio diversificado y resiliente”.

Las ventas inmobiliarias de Emaar alcanzaron los 20.100 millones de dirhams (5.500 millones de dólares), un 22 % más interanual.

Emaar Development registró ingresos de 6.900 millones de dirhams (1.900 millones de dólares), un aumento del 36 %, mientras que el beneficio neto antes de impuestos creció un 46 %, hasta los 4.000 millones de dirhams (1.100 millones de dólares).

La compañía obtuvo un beneficio neto después de impuestos de 3.500 millones de dirhams (953 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, un 49 % más que en el mismo periodo de 2025.

El negocio internacional de promoción inmobiliaria de Emaar siguió contribuyendo a la diversificación y crecimiento del grupo, con un sólido comportamiento liderado por Egipto. Las ventas inmobiliarias alcanzaron los 2.300 millones de dirhams (600 millones de dólares), mientras que los ingresos procedentes de operaciones internacionales se situaron en 700 millones de dirhams (180 millones de dólares), un 5 % más interanual.

El negocio internacional representó alrededor del 5,3 % de los ingresos totales del grupo en el primer trimestre de 2026.

La cartera de centros comerciales, comercio minorista y alquiler de espacios comerciales de Emaar registró otro trimestre de crecimiento sólido, respaldado por elevados niveles de ocupación, activos de calidad y una mejora de las rentas en las renovaciones de contratos.

Los ingresos alcanzaron los 1.800 millones de dirhams (500 millones de dólares), un 15 % más interanual, mientras que el EBITDA aumentó un 16 %, hasta los 1.500 millones de dirhams (400 millones de dólares). La ocupación media de la cartera se situó en el 98 % a 31 de marzo de 2026.

La división de hostelería, ocio y entretenimiento de Emaar registró un comportamiento estable durante el primer trimestre de 2026, apoyado en una actividad sostenida de huéspedes. Los ingresos alcanzaron los 1.000 millones de dirhams (300 millones de dólares), en línea general con el primer trimestre de 2025, mientras que la ocupación media hotelera en Emiratos Árabes Unidos fue del 69 % en el primer trimestre de 2026.