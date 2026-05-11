El Ministerio de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos participa en la cumbre SelectUSA Investment Summit

WASHINGTON, 11 de mayo de 2026 (WAM) – Una delegación del Ministerio de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos participó en la edición de 2026 de la cumbre SelectUSA Investment Summit, celebrada en Washington.

Encabezada por Mohammad Abdulrahman Alhawi, subsecretario del Ministerio de Inversiones, la delegación mantuvo encuentros con socios estadounidenses, inversores y representantes económicos con el objetivo de reforzar el diálogo bilateral en materia de inversiones, estrechar las relaciones entre los sectores público y privado, conectar el capital estadounidense con oportunidades en Emiratos y promover alianzas alineadas con las prioridades nacionales de inversión en ámbitos como la tecnología y la inteligencia artificial, la energía limpia, la manufactura avanzada, las ciencias de la vida y la salud, los servicios financieros y las infraestructuras.

La participación del Ministerio refleja la solidez de la relación inversora entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, sustentada en un marco bilateral de inversión de 1,4 billones de dólares a diez años y reforzada por vínculos financieros ya existentes, entre ellos más de 35.000 millones de dólares en inversiones emiratíes en Estados Unidos y más de 5.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses en Emiratos.

Mohammad Abdulrahman Alhawi afirmó: “La relación de inversión entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos es una de nuestras asociaciones estratégicas más importantes. Basada en un marco bilateral de inversión de 1,4 billones de dólares a diez años y respaldada por profundos vínculos de capital en ambas direcciones, esta relación refleja un auténtico beneficio mutuo.

Nuestra participación en SelectUSA 2026 representó una oportunidad para traducir esa ambición en acciones concretas, mediante el contacto directo con inversores estadounidenses en sectores como la tecnología y la inteligencia artificial, la energía limpia, la manufactura avanzada y las ciencias de la vida, al tiempo que reforzamos la posición de Emiratos Árabes Unidos como plataforma de referencia para el capital estadounidense que busca crecimiento global”.

La participación del Ministerio de Inversiones en SelectUSA 2026 subraya el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de convertir este histórico marco bilateral en resultados tangibles, mediante flujos concretos de capital, asociaciones estratégicas y una colaboración económica sostenida.

A medida que Emiratos sigue consolidando su posición como uno de los destinos de inversión más dinámicos del mundo, la cooperación continua con inversores e instituciones estadounidenses sigue siendo clave para acelerar la diversificación económica y atraer capital transformador.