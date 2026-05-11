Emiratos Árabes Unidos participa en la 84ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI en Londres

LONDRES, 11 de mayo de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio de Energía e Infraestructuras, participó en la 84ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 84), organizada por la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres, en el marco de su compromiso permanente con el apoyo a los esfuerzos internacionales destinados a proteger el medio marino y reforzar la sostenibilidad del sector del transporte marítimo.

Durante la reunión fueron aprobadas varias propuestas presentadas por Emiratos Árabes Unidos con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros. Entre las más destacadas figura la resolución relativa a las medidas para proteger el medio marino en el mar Arábigo, el mar de Omán y la región del Golfo, especialmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima en la zona.

La participación emiratí se enmarca en el papel destacado del país en el impulso de la acción internacional conjunta y en el desarrollo de un sistema de transporte marítimo sostenible, en consonancia con su visión estratégica de protección del medio marino y de consecución de la neutralidad climática.