Emiratos Árabes Unidos condena con firmeza el ataque terrorista contra un carguero surcoreano en el estrecho de Ormuz

ABU DABI, 11 de mayo de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el ataque terrorista con drones perpetrado en el estrecho de Ormuz contra un carguero operado por una empresa surcoreana, que provocó un incendio a bordo del buque sin que se registraran heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y representa una peligrosa escalada destinada a socavar la estabilidad de las vías marítimas estratégicas.

Emiratos expresó además su solidaridad con la República de Corea y su pleno apoyo a todas las medidas destinadas a garantizar la seguridad de sus embarcaciones e intereses.

El Ministerio subrayó que el ataque supone una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales.

Asimismo, destacó que atacar la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción económica o chantaje constituye un acto de piratería y representa una amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial.