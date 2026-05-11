Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Ucrania abordan la cooperación bilateral y la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 11 de mayo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvieron una conversación telefónica para revisar las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, así como las vías para reforzar la cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral, con el objetivo de impulsar una prosperidad sostenible para ambos países y sus pueblos.

Ambas partes también analizaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regionales e internacionales, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía mundial.

El presidente Zelenski reiteró la condena de Ucrania a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos, y señaló que constituyen una violación de la soberanía del país y del derecho internacional, además de socavar la paz y la seguridad regionales e internacionales.

Asimismo, expresó su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por los continuos esfuerzos de mediación de Emiratos Árabes Unidos entre Ucrania y la Federación de Rusia en relación con los intercambios de prisioneros, y destacó el éxito y la importancia humanitaria de estas iniciativas.