Las transacciones inmobiliarias en Sharjah alcanzan los 3.500 millones de dírhams en abril

SHARJAH, 12 de mayo de 2026 (WAM) — El sector inmobiliario de Sharjah registró transacciones por valor de 3.500 millones de dírhams (unos 952 millones de dólares) en abril de 2026, a través de 15.669 operaciones realizadas en todo el emirato, según datos publicados por el Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah.

La superficie total negociada en las operaciones de compraventa alcanzó aproximadamente los 13 millones de pies cuadrados, lo que refleja la estabilidad del mercado inmobiliario de Sharjah.

El sector inmobiliario del emirato atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por una serie de factores integrados que han reforzado el atractivo de Sharjah como destino de inversión.

Las políticas gubernamentales flexibles y la legislación de apoyo han contribuido a crear un entorno regulador estable que favorece la inversión a largo plazo. Además, los grandes proyectos de desarrollo y la expansión urbana planificada han desempeñado un papel clave en el mantenimiento de la actividad del mercado y en la atracción de capital local y extranjero.

Según los datos, las transacciones de escrituras de propiedad sumaron 8.710 operaciones, lo que representa el 55,6 % del total, seguidas de las transacciones de certificados de propiedad, con 5.291 operaciones (33,8 %).

Los contratos iniciales de compraventa ascendieron a 936 operaciones (6 %), mientras que las transacciones hipotecarias alcanzaron las 443 operaciones (2,8 %), con un valor total de 651 millones de dírhams. Las operaciones de tasación fueron 289, equivalentes al 1,8 % del total.

Las operaciones de compraventa se realizaron en 115 zonas de Sharjah e incluyeron propiedades residenciales, comerciales, industriales y agrícolas. Se registraron 1.537 transacciones de terrenos, mientras que 790 operaciones correspondieron a unidades subdivididas y 348 a terrenos edificados.

La mayor operación inmobiliaria registrada en abril tuvo lugar en la zona “Industrial Area 4”, con la venta de un terreno edificado por valor de 30 millones de dírhams. Por otro lado, “Al Majaz 1” registró la mayor operación hipotecaria, correspondiente a un terreno valorado en 153 millones de dírhams.

El informe indicó que el número total de operaciones de compraventa en Sharjah alcanzó las 2.675.

En detalle, la ciudad de Sharjah concentró 2.004 operaciones de compraventa. “Muwaileh Commercial” encabezó la lista con 447 operaciones, seguida de “Mezairah”, con 238; “Rodhat Al Sidr”, con 136; y “Al Sehma”, con 131.

En cuanto al valor de las transacciones, “Muwaileh Commercial” ocupó el primer lugar con 448,5 millones de dírhams, seguida de “Al Menhaz”, con 213 millones; “Al Sajaa Industrial”, con 205,7 millones; y “Tilal”, con 191,9 millones.

En la Región Central se registraron 613 operaciones de compraventa, la mayoría de ellas en “Al Belaida”, con 366 operaciones, zona que también alcanzó el mayor valor de transacciones, con 176,4 millones de dírhams.

En la Región Oriental (Khorfakkan, Kalba y Dibba Al Hisn) se contabilizaron 58 operaciones de compraventa. “Al Mudeife” lideró tanto en número de operaciones como en valor negociado, con 20 transacciones y un volumen de 29,9 millones de dírhams.