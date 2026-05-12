EAU se convierte en el primer país del mundo en aprobar un nuevo tratamiento contra la hipertensión no controlada

DUBÁI, 12 de mayo de 2026 (WAM) — El Emirates Drug Establishment (EDE) ha aprobado Baxfendy, un medicamento innovador que contiene el principio activo baxdrostat y ha sido desarrollado por AstraZeneca.

El tratamiento, disponible en dosis de 1 y 2 miligramos, está indicado como terapia complementaria junto con medicamentos antihipertensivos para pacientes cuya presión arterial sigue sin controlarse adecuadamente pese a las opciones terapéuticas existentes.

Con esta aprobación, Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer país del mundo en autorizar este tratamiento, reforzando así su compromiso de garantizar un acceso rápido a las innovaciones farmacéuticas y facilitar su adopción mediante marcos regulatorios flexibles que apoyan la innovación y aceleran la aprobación de terapias avanzadas. Esto contribuye a seguir el ritmo de la evolución del sector y a mejorar la eficiencia de la atención farmacéutica, especialmente en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares.

Baxfendy reduce la presión arterial al inhibir una enzima responsable de la producción de aldosterona, ofreciendo un enfoque específico que actúa sobre los mecanismos subyacentes de la enfermedad. El tratamiento resulta especialmente relevante para pacientes con hipertensión resistente que no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales.

“La aprobación de este tratamiento representa un nuevo paso importante hacia la implantación de soluciones médicas avanzadas dirigidas con precisión a las vías de la enfermedad, especialmente en casos que no responden a las opciones tradicionales, garantizando al mismo tiempo el acceso ininterrumpido de los pacientes”, afirmó Fatima Al Kaabi, directora general del EDE.

Añadió que el organismo mantiene su compromiso de acelerar los procesos de aprobación y acceso mediante un enfoque regulatorio flexible alineado con las prioridades nacionales de salud. Esto permite a los pacientes acceder con rapidez a tratamientos innovadores y lograr mejoras tangibles en los resultados clínicos.

Asimismo, fortalece la capacidad del sistema para abordar las enfermedades crónicas de forma eficiente y sostenible, mejorando en última instancia la calidad de vida y el bienestar general de la sociedad.

Sameh El Fangary, presidente de AstraZeneca para los países del Golfo, señaló: “La aprobación de Baxfendy en Emiratos supone un avance significativo en la ampliación de las opciones terapéuticas para la hipertensión y refleja una sólida confianza en la evidencia científica que respalda este tratamiento. Esperamos contribuir a mejorar los resultados para los pacientes”.

También reafirmó el compromiso de la compañía de colaborar con socios en Emiratos Árabes Unidos para garantizar el acceso de los pacientes a las innovaciones farmacéuticas y apoyar mejoras sostenibles en los resultados terapéuticos.

La aprobación de Baxfendy se basó en los resultados positivos de dos ensayos clínicos de fase III, BaxHTN y Bax24, que demostraron reducciones estadísticamente significativas y clínicamente relevantes de la presión arterial no controlada cuando se utilizó junto con terapias estándar.

La autorización forma parte de los esfuerzos del EDE para reforzar la seguridad farmacéutica y garantizar la disponibilidad sostenible de tratamientos innovadores. También contribuye a mejorar la eficiencia y preparación del sistema sanitario, en línea con las prioridades nacionales orientadas a construir un ecosistema farmacéutico resiliente y sostenible que respalde la salud pública.