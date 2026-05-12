EAU condena el secuestro de un petrolero y expresa su plena solidaridad con Egipto

ABU DABI, 12 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado el secuestro de un petrolero frente a las costas de Yemen en el que viajaban varios marineros egipcios y que posteriormente fue trasladado a aguas territoriales de Somalia. El país afirmó que este tipo de actos criminales constituyen una amenaza directa para la seguridad marítima y la protección de las rutas comerciales internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la plena solidaridad de Emiratos con Egipto y con las familias de los marineros secuestrados, y reiteró su apoyo a todos los esfuerzos dirigidos a garantizar su seguridad y lograr su liberación. El ministerio subrayó además la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para combatir la piratería y el crimen organizado en corredores marítimos estratégicos.

Asimismo, destacó que la seguridad de la navegación marítima constituye un pilar fundamental para la estabilidad económica mundial y el comercio internacional.

En este contexto, Emiratos Árabes Unidos reiteró su llamamiento a reforzar la cooperación regional e internacional para proteger los buques comerciales, garantizar la seguridad de sus tripulaciones y preservar la seguridad y estabilidad de la navegación marítima.