Abdullah bin Zayed condena la infiltración de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en una isla kuwaití y reafirma el apoyo de EAU a Kuwait

ABU DABI, 12 de mayo de 2026 (WAM) — Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, condenó “en los términos más enérgicos” la infiltración de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) en la isla kuwaití de Bubiyan con el objetivo de perpetrar actos hostiles, incidente que provocó heridas a un miembro de las fuerzas armadas de Kuwait.

Asimismo, Abdullah bin Zayed expresó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Estado de Kuwait y su pleno apoyo a todas las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad kuwaitíes para hacer frente a estas acciones terroristas.

El ministro reafirmó el respaldo total de Emiratos a todas las medidas tomadas por Kuwait para proteger su seguridad y soberanía, así como para preservar la estabilidad y el bienestar de su sociedad. También elogió la eficacia y vigilancia de las autoridades de seguridad kuwaitíes por haber desarticulado con éxito este supuesto complot terrorista.

Abdullah bin Zayed reiteró el rechazo categórico de Emiratos Árabes Unidos a todas las formas de terrorismo y subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para combatir este tipo de amenazas.

Por último, afirmó que la seguridad de Kuwait constituye una parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de los países árabes del Golfo, reiterando el apoyo total de Emiratos a todas las medidas adoptadas por Kuwait para mantener su seguridad y estabilidad y proteger sus logros nacionales.