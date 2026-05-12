NCEMA y el Ministerio de Salud confirman la preparación del sistema nacional de vigilancia ante posibles riesgos sanitarios

DUBÁI, 12 de mayo de 2026 (WAM) — La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA) y el Ministerio de Salud y Prevención de Emiratos Árabes Unidos confirmaron la preparación del sistema nacional de vigilancia y respuesta para hacer frente a cualquier evolución sanitaria o situación emergente, especialmente las relacionadas con el hantavirus. Ambos organismos señalaron que las medidas de preparación y control sanitario aprobadas en el país se someten a evaluaciones y revisiones periódicas conforme a las mejores prácticas internacionales y los estándares establecidos.

La declaración se produjo durante una reunión del Equipo Nacional para la Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres Relacionados con Epidemias Humanas, presidida por Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Salud y Prevención, bajo la supervisión de la NCEMA y con la participación de representantes de las entidades competentes y socios estratégicos. Durante el encuentro se analizaron los últimos acontecimientos relacionados con el hantavirus, así como la evaluación de los sistemas nacionales de vigilancia y respuesta sanitaria, las medidas preventivas vigentes y los mecanismos de coordinación e integración con entidades locales, nacionales e internacionales.

El equipo confirmó la continuidad de las medidas preventivas de vigilancia como parte del enfoque proactivo de Emiratos Árabes Unidos para reforzar la preparación sanitaria y los sistemas de respuesta frente a enfermedades transmisibles, garantizando al mismo tiempo que los centros de salud y los equipos médicos estén preparados para responder con eficacia y rapidez ante distintas situaciones sanitarias.

Asimismo, los participantes subrayaron la importancia de recurrir únicamente a fuentes oficiales de información y evitar la difusión o publicación de datos inexactos, reiterando el compromiso histórico de Emiratos con la protección de la salud pública y el fortalecimiento de la concienciación sanitaria de la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el hantavirus como un patógeno de bajo riesgo en términos de propagación epidémica global, debido a la limitada posibilidad de transmisión entre personas y al hecho de que la mayoría de los contagios registrados están asociados al contacto directo con roedores o con entornos contaminados por sus excrementos.

La OMS añadió que la situación sanitaria actual no indica ningún nivel de riesgo que justifique preocupación ante una posible pandemia.