El presidente y los vicepresidentes de EAU felicitan al primer ministro de Bulgaria tras asumir el cargo

ABU DABI, 12 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Rosen Zhelyazkov con motivo de su juramento constitucional como primer ministro de la República de Bulgaria.
Asimismo, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación al jefe del Gobierno búlgaro.